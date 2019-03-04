النفط يرتفع بفعل آمال اتفاق التجارة وخفض إمدادات "أوبك"

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مدعومة بخفض إنتاج "أوبك" وتقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من اتفاق لإنهاء نزاع الرسوم المرير الذي كبح نمو الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 65.25 دولار للبرميل ، مرتفعة 18 سنتًا أو 0.3% عن آخر تسوية.

وبلغت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.94 دولار للبرميل بزيادة 14 سنتًا أو 0.3%.

ويأتي تحسن الأسعار عقب تقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من إنهاء نزاعهما التجاري المستعر منذ عام، وفقًا للوكالة.

وقال مصدر مطلع على المحادثات،أمس، فيما يبدو أن البلدين اقتربا من اتفاق سيلغي رسوما أمريكية على بضائع صينية لا تقل قيمتها عن 200 مليار دولار، مع تعهدات من بكين بتغييرات اقتصادية هيكلية وإلغاء الرسوم التي فُرضت بشكل انتقامي على بضائع أمريكية،بحسب الوكالة.