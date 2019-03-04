3.2 مليار جنيه مبيعات طلعت مصطفى من العقارات خلال شهرين

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة طلعت مصطفى القابضة إن مبيعات النشاط العقاري للمجموعة خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 3.2 مليار جنيه.

وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين فإن مبيعات الشركة ارتفعت خلال أول شهرين من العام بنسبة 114% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي كانت تبلغ 1.5 مليار جنيه.

وأضافت الشركة أن معظم هذه المبيعات ترجع إلى مشروع مدينتي بالإضافة إلى المساهمة القوية في مشروع سيليا.

وقالت الشركة إنها تؤمن أن المبيعات المحققة حتى نهاية شهر فبراير الماضي تعد مؤشرًا قويًا على المبيعات المتوقعة بنهاية العام.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات مقدارها 24 مليار جنيه، مستفيدة من العلامة التجارية للمجموعة وزيادة الطلب على المجتمعات العمرانية المتكاملة، بحسب البيان.

وكانت الشركة ارتفعت مبيعات وحداتها السكنية خلال العام الماضي بنسبة 93% مدعومة بمبيعات مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت في بيان في شهر يناير الماضي إن مبيعات الوحدات السكنية بلغت العام الماضي 18.3 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار جنيه العام السابق.

وطلعت مصطفى من أكبر الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية، ومن أبرز مشروعاتها في القاهرة مشروع "مدينة الرحاب" ومشروع "مدينتي" الذي يقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.