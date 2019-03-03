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    ارتفاع المكرونة وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    12:18 م الأحد 03 مارس 2019
    ارتفاع المكرونة وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهًا واحداً، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور، مقارنة بأسعاره أمس، ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا.

    وتراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

    وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 جنيهًا و24.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا.

    وبلغ سعر كيلو الجمبري بين 250 و320 جنيها في سوق العبور، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

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