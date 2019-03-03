انطلاق أعمال مؤتمر "هيرميس" الاستثماري في دبي

القاهرة- مصراوي:

انطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة السنوية الخامسة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وقالت هيرميس إن المؤتمر هذا العام يأتي على خلفية التحولات بالمشهد الاستثماري على الساحة العالمية، حيث يشهد مشاركة واسعة من جانب ممثلي الإدارة التنفيذية لنحو 186 شركة مدرجة ببورصات 26 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 520 مستثمر دولي من 260 مؤسسة مالية وشركة عائلية بقاعدة أصول تتجاوز 11 تريليون دولار.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن مؤتمر العام الجاري يشهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب الشركات وممثلي صناديق الاستثمار الدولية، وإنه انعكاس للتوسعات التي قامت بها المجموعة المالية هيرميس في الأسواق الناشئة والمبتدئة على امتداد أربع قارات.

وأشار إلى نمو عدد المؤسسات المشاركة في نسخة هذا العام، ولاسيما التزايد الملحوظ بمشاركة الشركات السعودية والنيجيرية في المؤتمر تزامنًا مع التحولات التي تشهدها تلك الأسواق والتي من المتوقع أن تطرح مزيدًا من الفرص الاستثمارية.

وقال عوض إن المجموعة المالية هيرميس تحرص من خلال المؤتمر على توفير المناخ الملائم لأبرز المستثمرين الدوليين ومسئولي الشركات المدرجة، مضيفًا أن الأسواق الناشئة والمبتدئة مازالت تذخر بالعديد من فرص النمو والاستثمار الجذابة وقدرتها على تحقيق عائدات قوية رغم التحديات الاقتصادية والتخارج الملحوظ لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ورفع معدلات الفائدة الأمريكية.

وأضاف عوض أن عقد آلاف الاجتماعات المباشرة بين المستثمرين والشركات سوف يساعد المشاركين في المؤتمر على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بالأسواق المبتدئة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إلى تباين وجهات النظر حول النظرة المستقبلية للأسواق المبتدئة خلال عام 2019، وذلك في ظل عدد من العوامل الاقتصادية مثل تراجع الطلب على السلع الصينية وهبوط سعر اليوان، إضافة إلى توتر العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والسياسة النقدية الصارمة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأضاف عبيد أنه بالتوازي مع تلك التغيرات الاقتصادية العالمية فإن العديد من الأسواق المبتدئة مثل إثيوبيا وروندا تطرح آفاقًا جديدة من الفرص، حيث أنها من المتوقع أن تتصدر قائمة الأسواق العشر الأكثر نموًا خلال عام 2019، وذلك بفضل تنفيذ مشروعات ابتكارية لتوليد الطاقة والبنية الأساسية.

وقال عبيد إن كينيا تعكف أيضًا على تبني الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، فيما أصبحت باكستان في محط أنظار المستثمرين بفضل مستويات التقييم الجذابة فضلًا عن تاريخها المشهود في تحقيق عائدات جذابة للمستثمرين على المدى الطويل، وذلك بالرغم من ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وتقلبات سوق الأسهم.

وأضاف أن إثيوبيا قد شكلت لجنة لبحث سبل إنشاء سوق للأوراق المالية مع وضع الأطر واللوائح التنظيمية اللازمة.

وقال عبيد إن المؤتمر يشهد حلقات نقاشية بحضور ممثلي كبرى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الحلول الابتكارية لاستعراض رؤية جديدة لأبرز التوجهات المتوقعة للأسواق الناشئة والمبتدئة، وهو انعكاس لمجهودات الشركة في توفير مناخ يعزز من تدفق الاستثمارات ودفع عجلة النمو بالأسواق التي تعمل بها.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المؤتمر جلسة نقاشية تتطرق إلى مناقشة سبل وآليات توسع أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية، وما إذا كانت تلك المؤسسات تشكل تهديدًا للصناعة المصرفية التقليدية وذلك بمشاركة وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، ذراع التمويل غير المصرفي للمجموعة المالية هيرميس، وديرك براور الرئيس التنفيذي لشركة ASA International PLC، وخالد الجبالي، المدير الإقليمي لماستركارد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما ستشهد فاعليات المؤتمر جلسة أخرى لمناقشة الاستراتيجيات التي تتبناها الشركات لجذب العملاء والحفاظ عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهدها الأسواق.