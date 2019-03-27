3 مفاجآت سارة لقاصدي البيت الحرام لأداء العمرة من المصريين

كتب- مصطفى عيد:

شهدت الأسابيع الأخيرة 3 مفاجآت سارة لقاصدي البيت الحرام في الفترة المقبلة لأداء العمرة من المصريين، والتي تتمثل في تراجع أسعار الريال السعودي أمام الجنيه، وانخفاض أسعار ملابس الإحرام مقارنة بالعام الماضي، وأيضا الحكم القضائي بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم إضافية على تكرار العمرة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، تراجع متوسط سعر الريال السعودي في البنوك خلال الشهرين الأخيرين بنحو 16 قرشا، ليسجل 4.60 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع، مقابل 4.76 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع في 23 يناير الماضي، قبل الموجة الأخيرة لصعود الجنيه.

ويأتي ذلك تزامنا مع تراجع أسعار لبس الإحرام هذا العام بقيمة تتراوح بين 30 و165 جنيهًا، مقارنة بالعام الماضي، مما نتج عنه زيادة في نسبة الإقبال، بحسب نشره مصراوي في تقرير أول أمس الاثنين، نقلا عن تجار في جولة على عدد من محلات لبس الإحرام بمنطقة الغورية والحسين.

ويتراوح سعر العباءة للسيدات حاليًا بين 220 جنيهًا و500 جنيه مقابل 250 و665 جنيهًا العام الماضي، بينما استقر سعر العباءة القطن والذي يتراوح بين 120 و220 جنيهًا.

وتراوح سعر القميص للسيدات بين 70 جنيهًا و100 جنيه مقابل 70 و140 جنيهًا العام الماضي، وتراجع سعر الخمار 53 جنيهًا مقابل 100 جنيه، والحذاء القماش بين 50 و70 جنيهًا مقابل 110 جنيهات.

كما يتراوح سعر البشكير الرجالي بين 220 و575 جنيهًا وهو نفس سعر العام الماضي، وسعر العباءة يتراوح بين 220 جنيهًا و500 جنيه مقابل 320 و650 جنيهًا العام الماضي، وتراجع سعر الحذاء القماش إلى 100 جنيه مقابل 140 جنيهًا العام الماضي.

وتتضمن المفاجأة الثالثة للمعتمرين الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، يوم السبت الماضي، بوقف تنفيذ (إلغاء) قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.

وكانت وزيرة السياحة رانيا المشاط، أصدرت قرارا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.

وعقد اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، اجتماعا أمس الثلاثاء، لبحث الجوانب القانونية والفنية لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين، وذلك للوقوف على آلية التنفيذ.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العليا للحج اجتماعا آخر في تاريخ لاحق لاستكمال أعمالها.

وانطلقت رحلات موسم العمرة يوم 15 نوفمبر الماضي، بمعدل تسيير 15 رحلة، برحلات المولد النبوي وتنتهي برحلات شهر رمضان المقبل.

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