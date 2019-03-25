"إيبروم للصيانة": مفاوضات مع سرت للنفط الليبية لتقديم خدمات ودعم فني

كتب- مصطفى عيد:

قال أمجد الأحمدي رئيس الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات "إيبروم"، إن هناك مفاوضات بين شركته وشركة سرت للنفط بليبيا لعمل اتفاقية لتقديم دعم فني وخدمات للشركة الليبية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف الأحمدي أن شركته وقعت أيضا اتفاقية وكالة مع مجموعتي البرقان والهاشمى الكويتيتين، كما تم إدراج الشركة بنجاح في القائمة القصيرة للموردين بمشروع معمل تكرير الزور بالكويت.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة "إيبروم"، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد نتائج أعمال عام 2018، بحضور عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وأعضاء مجلس الإدارة، والمساهمين، ونبوية أحمد وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وذكر الأحمدي، أن شركته استطاعت تحقيق أعلى معدلات الأداء بمواقع عملها المختلفة خلال العام الماضي، ونجحت في تطوير أداء ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية بمعمل ميدور، وتقديم الدعم الفني في مشروعات التوسعات الجديدة بميدور.

كما ساهمت الشركة في تحقيق أعلى معدلات الأداء لزيادة الإنتاج والحفاظ على الأصول والمعدات فى عدد من المشروعات البترولية منها المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، بحسب أمجد الأحمدي.

وأشار الأحمدي إلى أن الشركة قدمت الدعم الفني لمشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، بالإضافة إلى قيام الشركة بالإشراف وإدارة الأرصفة البحرية في موانئ الدخيلة والإسكندرية والسخنة وذلك للقيام بعمليات شحن وتفريغ الناقلات بالمنتجات البترولية المختلفة.

وأوضح أن الشركة تقدم الدعم والخدمات الفنية للشركات داخل وخارج القطاع كشركات الإسكندرية والعامرية للبترول، والسويس لتصنيع البترول، وأسيوط لتكرير البترول، وشيفرون، وسيدي كرير لإنتاج الكهرباء، ودانة غاز، وأسود الكربون.

وأكد وزير البترول، خلال الاجتماع، أهمية التوسع في الأنشطة التخصصية في مجال تقديم خدمات التشغيل والصيانة في مشروعات التكرير والبتروكيماويات وبأحدث التكنولوجيات، مع الالتزام الكامل بنظم السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وانتقاء أفضل الكوادر الشابة والتدريب المستمر.

كما أشار الوزير إلى أهمية التركيز على مشروعات التفتيش الهندسي، وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب في مجال ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركات قطاع البترول، والشركات الأخرى.

وطالب الملا باستمرار العمل على إعداد وتدريب الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيل وإدارة المشروعات الجاري تنفيذها حالياً، لتساهم إيجابياً في زيادة معدلات الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية.