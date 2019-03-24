أمان للتمويل متناهي الصغر ترفع رأسمالها إلى 100 مليون جنيه

كتب– محمد علاء الدين:

قالت شركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنها تعتزم مضاعفة رأس مالها ليصل بنهاية العام الحالي إلى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إنها نجحت في تقديم خدماتها التمويلية لأكثر من 15.5 ألف عميل بحجم محفظة بلغت 104 ملايين جنيه.

وقال أحمد الخطيب، المدير العام والعضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر إن الشركة تخطط لخدمة 60 ألف عميل بنهاية العام الجاري لتصل بذلك محفظتها التمويلية إلى 500 مليون جنيه.

وتبلغ أفرع الشركة 25 فرعًا في ثماني محافظات هي: القاهرة، الجيزة، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، قنا، سوهاج، وتخطط الشركة لافتتاح 10 أفرع جديدة في الأول من إبريل المقبل، وتخطط الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة زيادة عدد الفروع إلى 150 فرعا.