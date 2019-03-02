تراجع جديد للدولار الجمركي.. والسعر يفقد 11 قرشًا للسلع غير الأساسية

كتبت- شيماء حفظي:

خفضت وزارة المالية سعر صرف الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية خلال شهر مارس الجاري 11 قرشًا مقارنة بالشهر الماضي، بينما ثبتت سعره للسلع الأساسية، بحسب بيانات مصلحة الجمارك الصادرة اليوم السبت.

ووافق محمد معيط، وزير المالية، على تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهًا للسلع الاستراتيجية والضرورية، بينما خفض الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية إلى 17.59 جنيه مقابل 17.70 جنيهًا الشهر الماضي.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وبهذا يتراجع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية للشهر الثاني على التوالي، بعدما خفضته الوزارة الشهر الماضي من 17.97 جنيه إلى 17.70 جنيه.

وكان محمد معيط وزير المالية أعلن في نهاية نوفمبر الماضي، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية خلال شهر ديسمبر، وإخضاع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي.

وكان سعر الدولار الجمركي على جميع السلع المستوردة من الخارج لمدة 14 شهرا انتهت في نهاية نوفمبر الماضي وهو ما كان يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية، بحسب ما كانت تعلن وزارة المالية.

إلا أن الوزارة بدأت في إخضاع الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية خلال الشهر الماضي لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، وهو ما يمثل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى عن الشهر السابق، وهو ما أثار الجدل بشأن تأثير القرار على معدل التضخم خلال ديسمبر.

ومن بين السلع غير الضرورية وفقا لتصنيف وزارة المالية الكافيار، والجمبري، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة.

كما تشمل السلع المطبق عليها سعر الدولار الجمركي وفقا لأسعار صرف البنك المركزي الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الاحذية والأثاث وغيرها، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.