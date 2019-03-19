وزير المالية: إرسال قانون المشروعات الصغيرة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل

كتب- عبد القادر رمضان:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة انتهت من مشروع قانون المشروعات الصغيرة وسيتم الإعلان عنه وإرساله لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضاف أن القانون يتضمن حوافز لضم مشروعات القطاع غير الرسمي وتشجيعه.

وكانت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قالت إن القانون الجديد يتماشى مع تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويحمل القانون مزايا ضريبية وغير ضريبية بهدف تحفيز القطاع غير الرسمي للدخول بالمنظومة الرسمية.

وتولي مصر حاليًا اهتمامًا كبيرًا بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأطلق البنك المركزي في مطلع 2016 مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه، بفائدة مخفضة، تبدأ من 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة لاستيراد الآلات والمعدات في القطاع الزراعي والصناعي، و12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل في القطاع الصناعي والطاقة المتجددة والزراعة.