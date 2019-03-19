ارتفاع البطاطس وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشًا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، مقارنة بمستواياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.25 و6.75 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات، وسعر كيلو الرومان بين 5 و8 جنيهات.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو الكوسة 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4.25 و6.75 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

البصل بين 4.25 و6.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 20 و24 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين2.5 جنيه و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.