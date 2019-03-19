20 مليون جنيه مساهمة من بنك ناصر في تطوير العشوائيات خلال العام الحالي

القاهرة- مصراوي:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن العام المالي الحالي شهد مساهمة البنك بإجمالي 20 مليون جنيه لدعم عدد من المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة أن هذا المبلغ تضمن مساهمة بنك ناصر في تأثيث 500 شقة بمشروع الاسكان الاجتماعي "بالأسمرات 1"، و"المحروسة 3 ".

كما قدم البنك في مجال دعم الرعاية الصحية 5.6 مليون جنيه دعما لعدد من المستشفيات، و886 ألف جنيه في إطار المساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى للفئات الأكثر احتياجا، وفقا للوزيرة.

وذكرت غادة والي أنه في إطار تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وفر البنك آليات الدعم من الدراجات البخارية والأجهزة التعويضية وكابلات قواقع الأذن بتكلفة قدرها 303آلاف جنيه، كما تم تقديم مساعدات نقدية بمبلغ 10 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية.

وقال شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن البنك أُنشئ بهدف المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، والعمل على رعاية كافة فئات المجتمع، لذلك أوجد البنك نظاما منفردا يساهم في مساعدة هذه الفئات خاصة التى ليس لها معاشا أو دخلا ثابتا.

وأضاف فاروق أن المساعدات تعد إحدى الخدمات الأساسية التي يقدمها البنك لحماية الأسر الأكثر احتياجا لدعمها في التغلب على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة التي تمر بها وتؤثر سلبا في أحوالها المعيشية.

وتتعد الفئات الأكثر احتياجا لتشمل أسرة المريض والمسجون، والأسرة المعيلة، والأرملة والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، وطلاب العلم بالجامعات الحكومية المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها، ومشروعات التخرج للطلبة، بحسب شريف فاروق.

وأشار فاروق إلى أنه يتم تقديم المساعدات في كافة فروع البنك البالغ عددها 94 فرعا في كافة محافظات الجمهورية.