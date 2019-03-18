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    الرقابة المالية تؤسس لجنة لانتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد الأوراق المالية

    12:57 م الإثنين 18 مارس 2019
    الرقابة المالية تؤسس لجنة لانتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد الأوراق المالية

    هيئة الرقابة المالية

    كتب- مصطفى عيد:

    أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تأسيسية لانتخاب أول مجلس إدارة للإتحاد المصري للأوراق المالية، بحسب بيان صحفي من الهيئة اليوم الاثنين.

    وقال البيان إن اللجنة ستكون برئاسة سليمان نظمي وعضوية 4 ممثلين عن الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط في مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

    وقال عمران في البيان إنه حدد مهام اللجنة التأسيسية في اتخاذ إجراءات انضمام الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المتعلقة بمجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لعضوية الاتحاد.

    كما ستعمل اللجنة على إجراءات الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة له وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار رقم (375) لسنة 2019، بحسب عمران.

    وأضاف أن اللجنة التأسيسية ستعمل على تحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد والنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحاد وبدء مزاولته لنشاطه.

    وقال البيان إن اللجنة تجتمع بناءً على دعوة من رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، كما تصدر قراراتها بأغلبية أعضائها، فضلًا عن التزام اللجنة بعرض تقرير شامل عن الإجراءات التي قامت بها على الجمعية العامة للاتحاد.

    وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر في نهاية فبراير الماضي القرار رقم (20) لسنة 2019 بشأن أحكام النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، لأول مرة فى تاريخ سوق رأس المال المصري لتأسيس كيان مهني ذاتي لتنظيم من العاملين بنشاط سوق رأس المال يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به.

    محمد عمران الرقابة المالية اتحاد الأوراق المالية

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