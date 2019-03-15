زيادة البوري والبلطي.. أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر السمك البلطي واالبوري في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار الجمبري اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الجمعة جنيها مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين24 و 26 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 34 و44 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيها، مقارن بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 20 جنيها مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 250 جنيها و300 جنيه وفقًا لبيانات الموقع.

استقر سعر كيلو الكابوريا مقارنة اليوم ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح اليوم بين 90 و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.