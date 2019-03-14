40 جنيهًا لكيلو البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستويات الأمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم بين 24 جنيهًا و25.5 جنيه، وسعر كيلو السمك المكرونة بين 55 و65 جنيهًا، وسعر كيلو السمك البوري بين 34 و40 جنيهًا

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا، وهي نفس أسعار الأمس.