الدولار يهبط في 7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 7 بنوك عاملة في مصر خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استقر سعر العملة الأجنبية في 3 بنوك أخرى عند نفس مستويات التعاملات الصباحية.

وانخفض سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، قرشًا ليصل إلى 17.37 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع مقابل 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان ليصل إلى 17.38 جنيه للشراء و17.48 جنيه للبيع مقابل 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك البركة عند 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.