البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 15106 نقطة.
بينما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.13%.
هبط أيضا مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.09% إلى مستوى 15125 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بضغط من مبيعات أجنبية وعربية.
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