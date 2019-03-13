مؤشرات البورصة تتراجع متأثرة بمبيعات أجنبية وعربية

القاهرة – مصراوي:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من مبيعات أجنبية وعربية.

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% عند مستوى 15125 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6%

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 55.3 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 59.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.28% وسط اتجاه من العرب نحو الشراء.