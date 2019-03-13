ارتفاع الكوسة وتراجع البرتقال.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة والبرتقال أبو سرة بين 50 قرشًا و1.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الربعاء في سوق العبور، مقارنة بأسعارها أمس.

ليتراوح كيلو الكوسة بين 7.5 و8.5 جنيه، وسعر كيلو البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4.5 جنيه.

وفي المقابل، تراجع سعر كيلو البرتقال البلدي 50 قرشًا، ليتراوح بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5.25 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 3.25 و5.25 جنيه.

الكوسة بين 7.5 و8.5 جنيه بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 19 و23 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 3.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و7 جنيهات.

الفراولة بين 6 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.