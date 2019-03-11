أسعار الدولار تهبط ببنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول ببداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار قرشا واحدا أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، وقناة السويس عند 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والبركة عند 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.