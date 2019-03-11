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    البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الاثنين وتتجاوز 15 ألف نقطة

    10:34 ص الإثنين 11 مارس 2019
    البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الاثنين وتتجاوز 15 ألف نقطة

    البورصة

    كتب- مصطفى عيد:

    واصلت البورصة ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.21% إلى مستوى 15012 نقطة.

    واستقر المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة دون تغيير، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.04%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.51% إلى مستوى 149981 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد، مدفوعا بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

    البورصة مؤشر EGX30 البنك المركزي

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