البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الاثنين وتتجاوز 15 ألف نقطة

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.21% إلى مستوى 15012 نقطة.

واستقر المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة دون تغيير، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.51% إلى مستوى 149981 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد، مدفوعا بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.