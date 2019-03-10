ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 8 أصناف من الخضروات والفاكهة في سوق العبور بين 20 قرشًا وجنيهين ،خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعارها بالأمس.

وترواح سعر الطماطم بين 1.75و 5.25 جنيه، البطاطس بين 3.5 جنيه و7 جنيهات،والفاصوليا بين 19 و23 جنيهًا، البرتقال البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو الجوافة جنيهًا واحداً، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و5.25 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

البطاطس بين 3.5 جنيه و 7 جنيهات، بزيادة 20 قرشًا.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 7 و 10 جنيهات.

الفاصوليا بين 19 و 23 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 7جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

اليوسفي بين 3.5 جنيه و7 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الرمان بين 3 و 7 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.