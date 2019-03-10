أسعار الدولار تهبط 5 قروش في بنكي البركة وكريدي أجريكول

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار 5 قروش أمام الجنيه في بنكي البركة وكريدي أجريكول مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 5 قروش إلى 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية في بنك البركة 5 قروش، إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة عند 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

وثبت سعر العملة الأمريكية في بنكي العربي الأفريقي، وقناة السويس عند 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 17.41 جنيه للشراء، و17.51 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.