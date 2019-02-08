وزارة التخطيط تطلق برنامج "المسئول الحكومي المحترف"

القاهرة – مصراوي:

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برنامج "المسئول الحكومي المحترف" في إطار الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات بدعم واهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن البرنامج يستهدف تدريب حوالي 1200 من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية بالجهات الحكومية التي لها تعامل مباشر مع الجمهور بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية كمرحلة أولى.

وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج يتم تنفيذه مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وأضافت "السعيد" أن البرنامج يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ أهداف استراتيجية (التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030) وخطة الإصلاح الإداري، والتي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وذلك من خلال بناء وتنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية متضمنة كوادر الإدارة العليا والوسطي كل في مجال اختصاصه.

وأشارت إلى أن الجهات التي سيتم مخاطبتها ستقوم بدورها بترشيح المتدربين للالتحاق بالبرنامج، مضيفة أن شروط البرنامج تعتمد على التحاق من يتوافر بهم شرط شغل وظيفة إشرافية أو وسطي أو من يشغلون الدرجة الوظيفية الأولى (أ) إلى جانب من لهم تعامل مع الجمهور.

وقالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، أن البرنامج يهدف إلى وضع أسس ومعايير ثابتة وواضحة لمظهر وسلوك الموظف العام، إلى جانب الوصول بالمتدرب إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والمواصفات العالمية مقارنةً بنظرائهم في الجهات الدولية، مع المساهمة في التغيير الإيجابي للمتدرب و دراسة وتحليل مفهوم الأمن القومي، وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية.

وأكدت "لبيب" أن وزارة التخطيط تنتهج نهجا إصلاحيا بتنفيذ كافة أهداف خطتها للإصلاح الإداري بالحرص على تنفيذ محور بناء القدرات، لافتة إلى البرامج التدريبية التي حرصت الوزارة على تقديمها خلال الفترة الماضية وحتى الآن، والتي تستهدف فئات مختلفة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت أن أهم تلك البرامج والمتمثلة في برنامج وطني 2030، البرنامج المتقدم في الموارد البشرية والذي شمل التدريب والتنمية، وإدارة المشروعات، ورفع كفاءة موظفي الإدارة المحلية ببورسعيد كمرحلة أولى، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى برنامج القيادات النسائية، ومشروع رواد 2030.

يذكر أنه من المستهدف أن يحصل متدربو البرنامج على حوالي (324) ساعة تدريبية موزعة على مجموعة من الحزم التدريبية والموضوعات المختلفة والتي تشمل على سبيل المثال القانون، القيادة، الإدارة العامة، الاتصال والتواصل، إدارة التغيير، إدارة الأزمات، بناء فرق العمل.