التنظيم والإدارة: تنمية الموارد البشرية عنصر رئيسي في خطط الإصلاح الإداري

القاهرة – مصراوي:

قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الجمعة، إن تنمية الموارد البشرية أحد التوجهات الأساسية لكل من الدستور وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.

وأضاف الشيخ، أن التدريب أحد وسائل تطوير رأس المال البشري التي يعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، في طار عمل متكامل وخيار استراتيجي في منظومة وتنمية الموارد البشرية التي تسعى لتحقيقها الدولة.

ويواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ خطته التدريبية للنصف الثاني من العام المالي الجاري، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمس محاور هي (برامج بداية-برامج المسار الوظيفي-برامج القيادة الوسطى-برامج الإدارة العليا-برامج بداية جديدة)، بحسب البيان.

وتشمل الخطة التدريبية أيضا مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والتي تهدف لإكساب موظفي الجهاز الإداري للدولة المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة لاداء أعمالهم اليومية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة، وفقا للبيان.

ويقوم نظام التدريب على أساس التفرغ الكامل للالتحاق بأي من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة وتعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره وفقاً للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وبحسب البيان، يتم تنفيذ هذه البرامج بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي الذي بدأ تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المدرجة ضمن خطته التدريبية للنصف الثاني من العام 2018/2019 منها برنامج الأطر التشريعية الحاكمة للوظيفة العامة في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وبرنامج الولاء والانتماء التنظيمي في ظل أخلاقيات الوظيفة العامة وكذا برنامج مهارات المتابعة والتقييم.