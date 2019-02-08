الصناعة: ترخيص 9379 منشأة صناعية خلال النصف الأول من العام الجاري

القاهرة – مصراوي:

أظهر تقرير مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أن 9379 منشأة صناعية حصلت على رخص التشغيل من الهيئة، كما حصلت 593 منشأة على رخصة بناء، بحسب بيان لوزارة الصناعة اليوم الجمعة.

وأفاد، التقرير الذي تلقاه وزير التجارة والصناعة، قيد 4376 سجل صناعي دائم ومؤقت ومحدد المدة بواقع 3517 سجل دائم و681 سجل محدد المدة و178 سجل مؤقت، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وقال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لدعم التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف غازي، أن الهيئة ساهمت في توفير 3.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، من خلال دعم برامج التصنيع المحلي وتوفير منتجات وطنية جيدة بديلة للمستوردة من الخارج .

وأشار غازي، إلى أن إجمالي المشروعات الصناعية المزمع إقامتها خلال المرحلة الحالية تبلغ 430 مشروعًا بحجم استثمارات تصل إلى 161 مليار جنيه بمساحة إجمالية تصل إلى 73 مليون متر مربع.

وقال إن هذه المشروعات تشمل 151 مشروعًا فى مجال الصناعات الهندسية و96 مشروعًا في مجال الصناعات الغذائية و102 مشروعًا في مجال الصناعات الكيماوية، و50 مشروعًا في مجال الغزل والنسيج و31 مشروعًا في مجال مواد البناء .

وأشار إلى أن هذه المشروعات سيتم إنشائها باستثمارات عالمية ومحلية، تتضمن 41 مشروعًا باستثمارات عربية و12 مشروعا باستثمارات أوروبية و13 مشروعًا باستثمارات أسيوية و4 مشروعات باستثمارات أمريكية و360 مشروعا باستثمارات محلية.

يذكر أن هيئة التنمية الصناعية طرحت خلال عام 2018، نحو 1.5 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية بمدن السادات والعاشر من رمضان والمحلة الكبرى وبرج العرب وبدر إلى جانب مجمعات الصعيد ومرغم وشواغر المناطق الصناعية المختلفة.