تراجع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار كيلو الكوسة والباذنجان البلدي والفلفل الحامي والبرتقال البلدي بين 50 قرشًا وجنيه، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.
وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 6 و9 جنيهات، وكيلو الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، وكيلو الفلفل الحامي بين 4 و5 جنيهات، وكيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و3.25 جنيه، وفقًا لموقع سوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.25 و6.4 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات، و 5.5 جنيه.
الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين جنيهين و3.25 جنيه، بتراجع 50 قرًشا.
البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.
اليوسفي بين جنيهين و 6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و 6 جنيهات.
الرمان بين 4 و8 جنيهات.
الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.
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