تراجع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الكوسة والباذنجان البلدي والفلفل الحامي والبرتقال البلدي بين 50 قرشًا وجنيه، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 6 و9 جنيهات، وكيلو الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، وكيلو الفلفل الحامي بين 4 و5 جنيهات، وكيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و3.25 جنيه، وفقًا لموقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و6.4 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات، و 5.5 جنيه.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.25 جنيه، بتراجع 50 قرًشا.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و 6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و 6 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.