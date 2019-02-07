  • عاجل:أمطار وبرودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    تراجع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

    01:36 م الخميس 07 فبراير 2019
    تراجع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم في سوق العبور

    أرشيفية لأحد محلات الخضر والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار كيلو الكوسة والباذنجان البلدي والفلفل الحامي والبرتقال البلدي بين 50 قرشًا وجنيه، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

    وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 6 و9 جنيهات، وكيلو الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، وكيلو الفلفل الحامي بين 4 و5 جنيهات، وكيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و3.25 جنيه، وفقًا لموقع سوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.25 و6.4 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 3 جنيهات، و 5.5 جنيه.

    الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين جنيهين و3.25 جنيه، بتراجع 50 قرًشا.

    البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

    اليوسفي بين جنيهين و 6.5 جنيه.

    الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

    الجوافة بين 4 و 6 جنيهات.

    الرمان بين 4 و8 جنيهات.

    الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    الكوسة الباذنجان أسعار الخضر والفاكهة العبور

    الخبر التالى:

    تراجع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان