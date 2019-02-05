المالية: حصيلة الضرائب العقارية تقفز 102% في أول 6 أشهر من العام المالي

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال محمد معيط، وزير المالية إن حصيلة الضريبة العقارية ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 102%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن الإيرادات العامة نمت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 22.2% مدفوعة بتحسن أداء الحصيلة الضريبية خلال هذه الفترة وعلى رأسها حصيلة الضريبة العقارية.

وبدأت وزارة المالية العام الماضي التشديد على تحصيل الضريبة العقارية وكان الموعد الأصلي لسداد الضريبة العقارية دون غرامة تأخير هو 15 يوليو الماضي، لكن وزارة المالية قررت مدها إلى 15 أغسطس ثم إلى 15 أكتوبر الماضي، تسهيلا على أصحاب الوحدات الخاضعة للضريبة في سداد الضريبة دون طوابير أو زحام.

وبدأت وزارة المالية منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، تحصيل الضريبة العقارية بغرامة تأخير، بعدما انتهت مهلة السماح التي كانت الوزارة قد منحتها للممولين.

وخلال أول 5 أشهر من العام المالي الماضي قفزت حصيلة الضريبة العقارية بنحو 96% مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، بحسب ما أظهره تقرير وزارة المالية لشهر ديسمبر الماضي.

وأظهر التقرير المنشور أن حصيلة الضريبة العقارية بلغت 2.062 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين، مقابل 1.050 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتستهدف المصلحة حصيلة من الضريبة العقارية للعام المالي الجاري في حدود 6 مليارات جنيه.