  • عاجل:بعد ساعات.. الحرارة تنخفض 11 درجة ورياح وأمطار رعدية وسيول (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    تسوية نزاع قطاع الأعمال مع بنك ناصر الاجتماعي بشأن قطعتي أرض الساحل

    01:28 م الثلاثاء 05 فبراير 2019
    تسوية نزاع قطاع الأعمال مع بنك ناصر الاجتماعي بشأن قطعتي أرض الساحل

    خلال توقيع الاتفاقية

    كتبت- شيماء حفظي:

    شهد وزيرا قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي، توقيع اتفاق تسوية ودية بين بنك ناصر الاجتماعي وشركتي النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية بشأن قطعتي أرض، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

    وأنهت الاتفاقية منازعات قضائية استمرت 15 عامًا بين بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وشركة النصر للتصدير والاستيراد تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة العامة للأعمال الهندسية (تحت التصفية) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بشأن قطعتي أرض بطريق كورنيش النيل في حي الساحل بمحافظة القاهرة.

    وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيانها، إن الاتفاق يختص بإنهاء العلاقة الإيجارية لقطعتي الأرض - والتي تزيد مساحتهما على 24 ألف متر مربع - المؤجرتين من شركتي النصر والعامة للأعمال الهندسية من قبل بنك ناصر، والصادر بشأنهما أحكام قضائية لصالح البنك.

    وبمقتضى هذا الاتفاق يسدل الستار على النزاع القائم بين الطرفين مع التنازل الكامل عن الدعاوى والطعون القضائية المتداولة والمرفوعة من كل طرف ضد الآخر، بما يحقق مصلحة الطرفين، بحسب البيان.

    وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته حريضة على تفعيل سياسة الدولة الرامية لوقف التقاضي بين الجهات الحكومية وتسوية النزاعات القضائية بينها وديا.

    وكان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 116 لسنة 2018 بتاريخ 27/11/2018، بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وشركتي النصر للتصدير والاستيراد والعامة للأعمال الهندسية، لدراسة واقتراح تسوية ودية للمنازعات القائمة بين البنك والشركتين.

    5555555555555555555555555

    قطاع الأعمال بنك ناصر الاجتماعي أرض الساحل التضامن الاجتماعي شركة النصر للتصدير كورنيش النيل حي الساحل

    الخبر التالى:

    وزير المالية يوضح لماذا ارتفعت مصروفات الموازنة 17% في 6 أشهر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان