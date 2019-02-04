البورصة ترتفع للجلسة الثامنة على التوالي خلال تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة المصرية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط اتجاه من المصريين نحو الشراء، لترتفع بذلك للجلسة الثامنة على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.86% بنهاية تعاملات اليوم، إلى مستوى 14366 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 73.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 61.9 مليون جنيه، و11.5 مليون جنيه على التوالي.

وصعد المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان خلال تعاملات ثاني الجلسات بعد تدشينه بنسبة 0.33%، إلى مستوى 18213 نقطة.

ودشنت البورصة المصرية أمس الأحد، مؤشرًا جديدًا محدد الأوزان تحت اسم "EGX30 CAPPED "، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، حيث ارتفع أمس في أول الجلسات بنحو 0.78%، إلى مستوى 18152 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.83% إلى مستوى 14243 نقطة، بنهاية تعاملات أمس، وسط اتجاه من المصريين نحو الشراء.