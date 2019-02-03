  • عاجل:رسميا.. "دعم مصر" يسلم التعديلات الدستورية لرئيس البرلمان (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الدويقة أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    24 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    12:36 م الأحد 03 فبراير 2019
    24 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    أسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الأحد، عند نفس المستويات التي سجلتها أمس السبت.

    وسجل سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم 21 و24 جنيهًا، وكيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و64 جنيهًا، في سوق العبور، دون تغير عن أسعار الأمس.

    وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 250 و320 جنيهًا، والسمك البوري بين 34 و40 جنيهًا.

    وسجل سعر كيلو السمك البلطي الفيله بين 30 و80 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا.

    أسعار الأسماك سوق العبور الجمبري

    الخبر التالى:

    إيرادات الألبان تقفز بأرباح جهينة 106% خلال العام الماضي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان