إيرادات الألبان تقفز بأرباح جهينة 106% خلال العام الماضي

كتبت- دينا خالد:

قفز صافي أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية خلال العام الماضي، بنسبة 106% لتصل إلى 408.2 مليون جنيه، مقارنة بأرباح عام 2017.

وقالت الشركة في بيان أرسلته للبورصة اليوم الأحد، إن إيراداتها ارتفعت إلى 7.1مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 6.06 مليار جنيه خلال عام 2017.

وأضاف البيان أن إيرادات قطاع الألبان ارتفعت بنسبة 21% خلال العام الماضي لتصل إلى 3.4 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات القطاع عام 2019، ليساهم بذلك بنسبة 53% من إجمالي الإيرادات.

وارتفعت إيرادات قطاع الزبادي بنسبة 19% لتصل قيمتها 1.5 مليار جنيه خلال عام 2018.

وحقق قطاع العصائر إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه، والمركزات 354 مليون جنيه، خلال العام الماضي.

وأضاف البيان أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 49 مليون جنيه خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع إلى 1.7 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 13% مقارنة بنفس الفترة عام 2017.

وقال صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة، في بيان اليوم، إن ما ساهم في ارتفاع أرباح الشركة، هو إطلاق الشركة حملات تسويقية لتحفيز الطلب والعودة به لمستوياته السابقة، بعد مرور فترة من الضغوط التضخمية التي أدت لتراجع القوة الشرائية لجمهور المستهلكين.

وأضاف ثابت أن الشركة، قلصت التكاليف التشغيلية والتمويلية عبر خفض مستويات المخزون، مما أدى إلى انخفاض تكلفة التمويل وكذلك تخفيض المصروفات البيعية.

وتوقع ثابت أن يشهد العام القادم تحسن تدريجيًا في أداء الأسواق المصرية نتيجة لحزمة قرارت الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة خلال العامين الماضيين.

وقال إن الشركة وضعت استراتيجية طويلة الأجل لضمان زيادة معدلات نمو المبيعات وهوامش الربحية خلال السنوات الخمس القادمة.

وتأسست جهينة عام 1983 وتنتج الحليب والزبادي والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية.