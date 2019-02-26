أرامكو السعودية تمدد اتفاق تزويد مصر بالنفط الخام لمدة 6 أشهر

القاهرة- وكالات:

قال طارق الملا، وزير البترول، اليوم الثلاثاء لوكالة رويترز إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على تمديد توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر جديدة بدءا من يناير الماضي.

كانت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة بدأت توريد الخام للمصافي المصرية بشكل تجريبي في نوفمبر وديسمبر من 2017، ثم بدأت التوريد المنتظم في 2018.

وقال الوزير لرويترز "الشركة ستورد أكثر من 500 ألف برميل شهريا من النفط الخام في الفترة من يناير وحتي يونيو المقبل".

ولم يذكر الوزير تفاصيل مالية بشأن الاتفاق، حسبما قالت رويترز.

كانت السعودية اتفقت في أبريل 2016 على تزويد مصر 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.