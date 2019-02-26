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    النفط ينخفض بعد دعوة ترامب "أوبك" لكبح الأسعار

    10:46 ص الثلاثاء 26 فبراير 2019
    النفط ينخفض بعد دعوة ترامب "أوبك" لكبح الأسعار

    أرشيفية

    القاهرة- وكالات:
    تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها بعد أن انخفضت 3% في الجلسة السابقة، في أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أوبك" إلى الحد من جهودها لرفع الأسعار، بحسب وكالة رويترز.
    وفي الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 64.66 دولار للبرميل، بانخفاض 10 سنتات أو 0.2%، عن آخر إغلاق. ولامس برنت، الذي هبط 3.5 % أمس، أدنى مستوى له منذ 14 فبراير الماضي عند 64.32 دولار للبرميل.
    وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.21 دولار للبرميل منخفضة 27 سنتا أو 0.5%.
    ويقول المحللون، إن الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، ترغب في درء موجة صعود الأسعار في الآونة الأخيرة والتي تأتي بدعم من خفض مصدرين كبار للإنتاج، وفقًا للوكالة.
    وزادت أسعار برنت 8.1% بين الثامن والثاني والعشرين من فبراير الجاري.
    وأبدى ترامب، أمس، قلقه بشأن أسعار النفط وجدد دعواته السابقة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، بحسب رويترز.

    أسعار النفط أوبك خام برنت

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