  • عاجل:بعد فوزه بالأوسكار.. أسرة رامي مالك: رفع رأس مصر.. و"فلتاؤوس" وصلت للعالمية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة العربية الأوروبية رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 أسعار الدولار

    تراجع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور

    11:50 ص الإثنين 25 فبراير 2019
    تراجع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:
    تراجعت أسعار عدد من الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور، مقارنة بمستواها أمس، بينما استقر سعر السمك الفيله البلطي.
    وتراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، ليتراوح بين 21.5 جنيه و23 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهًا واحداً، ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.
    كما انخفض سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 250 و330 جنيهًا، و هبط سعر كيلو السمك البوري جنيه ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا.
    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    سوق العبور أسعار الأسماك

    الخبر التالى:

    ارتفاع الخيار وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان