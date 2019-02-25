تراجع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار عدد من الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور، مقارنة بمستواها أمس، بينما استقر سعر السمك الفيله البلطي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، ليتراوح بين 21.5 جنيه و23 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهًا واحداً، ليتراوح بين 59 و65 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

كما انخفض سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 250 و330 جنيهًا، و هبط سعر كيلو السمك البوري جنيه ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.