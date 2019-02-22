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    البنك العربي يقرر خفض الفائدة 1% على شهادات الـ 3 سنوات الثابتة

    01:19 م الجمعة 22 فبراير 2019
    البنك العربي يقرر خفض الفائدة 1% على شهادات الـ 3 سنوات الثابتة

    البنك العربي

    كتبت- منال المصري :

    قال مصدر مسؤول في خدمة العملاء بالبنك العربي - أحد البنوك الأردنية العاملة في مصر - إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لأجل الـ 3 سنوات، منذ الثلاثاء الماضي، لكنه قرر الإبقاء على فائدة حسابات التوفير دون تغيير.

    ويأتي قرار خفض الفائدة تزامنًا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، ليسجل متوسط سعر الكوريدور بين15.75%على الإيداع و16.75% على الإقراض.

    وأضاف المصدر، أن الفائدةً بعد الخفض سجلت 14% يصرف العائد شهريا مقابل 15% أما الفائدة على عائد الشهادة التي يصرف يوميا سجلت 13% مقابل 14%.

    ويبدأ شراء الشهادة من أول 10 آلاف جنيه ويسمح البنك باستردادها بعد مرور 6 أشهر على شرائها كما يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة دون تقديم أوراق مفردات راتب بحسب موظف خدمة العملاء .

    ويصدر البنك نوع ثاني من الشهادات متغيرة العائد أي يرتبط بسعر الكوريدور بالبنكً المركزي صعودا ونزولا حيث انخفضت من يوم الأحد الماضي الفائدة إلى 15.25% مقابل 16.25% سابقا ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر لمدة 3 سنوات .

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