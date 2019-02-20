بنك القاهرة يطلق أول بطاقة "ميزة" للخصم المباشر في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أعلن طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة والرئيس التنفيذي، إطلاق أول بطاقة "ميزة" للخصم المباشر في مصر، كاشفًا عن أنه بصدد إصدار 450 ألف بطاقة للخصم المباشر بالتزامن مع اطلاق البطاقة المدفوعة مقدما في العام الحالي.

وقال فايد في بيان صحفي الأربعاء، إن ذلك ضمن التوجه الاستراتيجي للبنك لتعزيز الشمول المالي ودعم توجهات المجلس القومي للمدفوعات للتحول إلى مجتمع غير نقدي بحلول عام 2025، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال منظومة دفع إلكتروني داخل مصر.

وأضاف فايد، أن البنك عدل أنظمته للدخول في منظومة "ميزة" الوطنية للمدفوعات الإلكترونية عند استخدام البطاقات المصدرة من البنك على قنوات القبول بالجهات الحكومية وغير الحكومية، ليتمكن أكبر عدد من المواطنين من إجراء المدفوعات من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.

وقال حازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إنه يتوقع نجاح إصدار بطاقات "ميزة" بالسوق، والتي بدورها ستدعم قطاع المدفوعات الإلكترونية بتكلفة منخفضة تساعد في تحقيق الشمول المالي وستكون حافزاً لانضمام فئات تجار جديدة لمنظومة قبول الدفع الإلكتروني مما سيساهم في الحد من استخدام الكاش، كما تمكن حاملها من اجراء كافة انواع المدفوعات.

كما عبر حجازي عن تفاؤله بتحقيق خطة البنك لإجتذاب اكبر عدد من العملاء قبل نهاية العام.

وأشار حجازي إلى أن اتجاه بنك القاهرة لإصدار البطاقات الجديدة تأتي ضمن الاستراتيجية التي ينتهجها البنك والتى تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، والتي تتعلق باستحداث أفضل التطبيقات العالمية فى مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وخاصة التطبيقات الجديدة فى الصيرفة الرقمية (Digital Banking Services).