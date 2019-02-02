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استقرار أسعار المأكولات البحرية في سوق الجملة

01:20 م السبت 02 فبراير 2019
استقرار أسعار المأكولات البحرية في سوق الجملة

أسعار المأكولات البحرية

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي بين 21 و 24 جنيهًا، والمكرونة السويسي بين 50 و 64 جنيهًا، في سوق العبور، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 250 و320 جنيهًا، والسمك البوري بين 34 و 40 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي الفيلية، ليتراوح بين 30 و 80 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

أسعار المأكولات البحرية السمك البلطي الجمبري

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