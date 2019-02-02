استقرار أسعار المأكولات البحرية في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي بين 21 و 24 جنيهًا، والمكرونة السويسي بين 50 و 64 جنيهًا، في سوق العبور، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 250 و320 جنيهًا، والسمك البوري بين 34 و 40 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي الفيلية، ليتراوح بين 30 و 80 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.