استقرار أسعار المأكولات البحرية في سوق الجملة
كتبت- دينا خالد:
استقر سعر كيلو السمك البلطي بين 21 و 24 جنيهًا، والمكرونة السويسي بين 50 و 64 جنيهًا، في سوق العبور، مقارنة بأسعار الأمس.
وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 250 و320 جنيهًا، والسمك البوري بين 34 و 40 جنيهًا، وهو سعر الأمس.
وسجل سعر كيلو السمك البلطي الفيلية، ليتراوح بين 30 و 80 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.
الخبر التالى:الباذنجان ينخفض.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة
-
219
-
138
-
133
-
131
-
102
-
90
-
88
-
75
-
70
-
57