الباذنجان ينخفض.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الباذنجان البلدي بنحو جنيها واحدا، فيما استقرت باقي أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و6.25 جنيه، والبطاطس بين 3 و 5 جنيهات، والبصل بين 3 و 5 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و6.25 جنيه.

البطاطس بين 3 و 5 جنيهات.

البصل بين 3 و 5 جنيهات.

الكوسة بين 6 و 10 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و5جنيهات، بانخفاض جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 7جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، .

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

الرمان بين 5 و 8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.