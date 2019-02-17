مشتريات المصريين ترفع البورصة فوق مستوى 15 ألف نقطة

كتبت- شرين صلاح:

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات الأحد، مدفوعة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.43% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 15189 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.2%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء بنحو 65 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع بنحو 33.8 مليون جنيه و31.3 مليون جنيه على التوالي.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لأول مرة في 11 شهرًا، لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي، وهو ما توقع خبراء أن يعطي دفعة لسوق الأسهم.

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