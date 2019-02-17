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    وزير الاتصالات يوقع غدا اتفاقية مع محافظة أسوان ضمن خطة التحول الرقمي

    04:45 م الأحد 17 فبراير 2019
    وزير الاتصالات يوقع غدا اتفاقية مع محافظة أسوان ضمن خطة التحول الرقمي

    الدكتور عمرو طلعت

    كتب- محمد علاء الدين :

    يتوجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت غدا الى أسوان، لتوقيع اتفاقية مع محافظ أسوان لميكنة ديوان عام المحافظة، وافتتاح عدد من السنترالات التابعة للمصرية للاتصالات بعد تطويرها ومكاتب بريد متطورة.

    وكان مسئول رفيع المستوى بوزارة الاتصالات قد كشف لمصراوي نهاية يناير الماضي عن اعتزام الوزارة توقيع اتفاقيات تعاون مع محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وأسوان خلال شهر فبراير أو قبل نهاية الربع الأول على أقصى تقدير، من أجل ميكنة خدمات ديوان عام هذه المحافظات.

    وتهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة ديوان عام 10 محافظات كمرحلة أولى قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق رؤية الحكومة للتحول نحو مجتمع رقمي.

    وتهدف بروتوكولات التعاون مع المحافظات إلى مدها بباقة من التطبيقات التكنولوجية الأساسية التي تتضمن نظام متكامل لإدارة الموارد المؤسسية ERP يشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية لإدارة المخازن والمشتريات وشئون العاملين والاستحقاقات، وذلك بالتكامل مع الأنظمة المتوافرة فعلياً.

    وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومحافظة الإسكندرية في ديسمبر الماضي بهدف ميكنة وتطوير الأعمال بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.

    عمرو طلعت وزارة الاتصالات أسوان التحول الرقمي

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