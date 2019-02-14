"بعد تراجعها أمس".. تعرف على أسعار الدولار بالبنوك في بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراوح سعر الدولار أمام الجنيه، في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الخميس بين 17.51 و17.59 جنيه للشراء، و17.61 و17.69 جنيه للبيع، بعد انخفاضه في عدد من البنوك خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وسجل سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي والعربي الأفريقي 17.51 جنيه للشراء، و17.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول إلى 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنك البركة، عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.58 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع