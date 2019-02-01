ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر الطماطم، والباذنجان والفلفل الرومي والبلدي، والبرتقال خلال الأسبوع الماضي، في سوق العبور.

وتراجع سعر البطاطس والبصل والكوسة، في سوق الجملة، اليوم الجمعة، مقارن بالجمعة الماضي، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و6.25 جنيه، بزيادة 1.20 جنيه.

البطاطس بين 3 و 5 جنيهات بتراجع 50 قرشًا.

البصل بين 3 و 5 جنيهات بتراجع 3 قروش.

الكوسة بين 6 و 10 جنيهات ، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 7جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، بزيادة 3 قروش.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرمان بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.