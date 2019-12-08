محمد الإتربي: الأوضاع الاقتصادية العالمية تتسم بالضبابية

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الأوضاع الاقتصادية حول العالم تتسم بالضبابية في ظل ما يحدث من توتر اقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الإتربي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرفى العربي 2019، اليوم الأحد بالقاهرة، إن هناك أيضا مخاطر جيوسياسية وأمنية على الصعيد الإقليمي مما يعيق طموحات الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.

وأكد ضرورة أن يكون هناك تعاون رسمي من الحكومات مع البنوك، لأن المؤسسات المالية لن تستطيع وحدها تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية في الدول العربية مثلما حدث بمصر حلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الإتربي أن الاقتصاد المصري نجح في استعادة ثقة المؤسسات الدولية، مع تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% خلال العام المالي الماضي، واستهداف وصوله إلى 7% خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13.3% منذ عدة سنوات.

وأشار الإتربي إلى أن من بين هذه المؤشرات الإيجابية انخفاض معدل البطالة من 13.4% إلى 7.5%، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 14 مليار جنيه إلى أعلى مستوى تاريخى له عند 45.3 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، ووصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى 26 مليار دولار سنويا.