أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

محمد الإتربي: الأوضاع الاقتصادية العالمية تتسم بالضبابية

12:36 م الأحد 08 ديسمبر 2019
محمد الإتربي: الأوضاع الاقتصادية العالمية تتسم بالضبابية

محمد الإتربي نائب رئيس اتحاد المصارف العربية خلال

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الأوضاع الاقتصادية حول العالم تتسم بالضبابية في ظل ما يحدث من توتر اقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الإتربي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرفى العربي 2019، اليوم الأحد بالقاهرة، إن هناك أيضا مخاطر جيوسياسية وأمنية على الصعيد الإقليمي مما يعيق طموحات الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.

وأكد ضرورة أن يكون هناك تعاون رسمي من الحكومات مع البنوك، لأن المؤسسات المالية لن تستطيع وحدها تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية في الدول العربية مثلما حدث بمصر حلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الإتربي أن الاقتصاد المصري نجح في استعادة ثقة المؤسسات الدولية، مع تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% خلال العام المالي الماضي، واستهداف وصوله إلى 7% خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13.3% منذ عدة سنوات.

وأشار الإتربي إلى أن من بين هذه المؤشرات الإيجابية انخفاض معدل البطالة من 13.4% إلى 7.5%، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي من 14 مليار جنيه إلى أعلى مستوى تاريخى له عند 45.3 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، ووصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى 26 مليار دولار سنويا.

محمد الإتربي نائب رئيس اتحاد المصارف العربية خلال المؤتمر المصرفى العربي (2)

محمد الإتربي بنك مصر اتحاد المصارف العربية الولايات المتحدة الأمريكية الصين بريطانيا الاتحاد الأوروبي

الخبر التالى:

أسعار الطماطم تتراجع في سوق العبور بتعاملات اليوم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان