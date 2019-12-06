تراجع الطماطم والبطاطس في سوق العبور خلال أسبوع
القاهرة – مصراوي:
تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس، بينما ارتفعت أسعار البصل خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور.
ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق اليوم الجمعة، تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5 و 3.75 جنيه بتراجع 25 قرشا عن أسعار الجمعة الماضي.
ويتراوح سعر البطاطس بين 3 جنيهات و 7.5 جنيه بتراجع 50 قرشا، ويتراوح سعر اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و 3.75 جنيه بتراجع 25 قرشا.
البطاطس بين 3 جنيهات و 7.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.
البصل بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
برتقال بلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
برتقال سكري بين 1.5 و 3.5 جنيه.
برتقال أبو سرة بين 2 و 4 جنيهات.
اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
جوافة بين 5 و 7 جنيهات، بزيادة جنيه.
رمان بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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