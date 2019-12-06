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تراجع الطماطم والبطاطس في سوق العبور خلال أسبوع

11:33 ص الجمعة 06 ديسمبر 2019
تراجع الطماطم والبطاطس في سوق العبور خلال أسبوع

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس، بينما ارتفعت أسعار البصل خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق اليوم الجمعة، تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5 و 3.75 جنيه بتراجع 25 قرشا عن أسعار الجمعة الماضي.

ويتراوح سعر البطاطس بين 3 جنيهات و 7.5 جنيه بتراجع 50 قرشا، ويتراوح سعر اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 3.75 جنيه بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و 7.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

برتقال سكري بين 1.5 و 3.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 2 و 4 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

جوافة بين 5 و 7 جنيهات، بزيادة جنيه.

رمان بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

سوق العبور السوق أسعار الطماطم أسعار البطاطس

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