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وزيرة التضامن الاجتماعي: الانتهاء من لائحة قانون التأمينات الموحد

12:35 م الخميس 05 ديسمبر 2019
وزيرة التضامن الاجتماعي: الانتهاء من لائحة قانون التأمينات الموحد

غادة والي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الموحد الجديد.

وأضافت في لقاء مع عدد من الصحفيين، اليوم الخميس، أن الوزارة وزعت اللائحة التنفيذية على مجلس الوزراء أمس.

وبحسب والي، فإنه مع بداية يناير المقبل سيكون لهيئة التأمينات الاجتماعية، رئيسا جديدا، وليس الوزير كما كان متبعا، وذلك مع تطبيق قانون التأمينات الجديد.

وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في يناير المقبل.

غادة والي التضامن الاجتماعي المعاشات التأمينات الاجتماعية مجلس النواب
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