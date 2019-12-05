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رويترز: أوبك تبحث زيادة تخفيضات إنتاج النفط بأكثر من 400 ألف برميل

01:03 م الخميس 05 ديسمبر 2019
رويترز: أوبك تبحث زيادة تخفيضات إنتاج النفط بأكثر من 400 ألف برميل

أوبك

القاهرة- وكالات:

قال مصدران من مجموعة أوبك التي تضم منتجين للنفط، إن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا سيبحثون، اليوم الخميس، زيادة تخفيضات إنتاج النفط بما يتجاوز 400 ألف برميل يوميا، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المصدران، أن هذا هو التصور الرئيسي في مناقشات اليوم الخميس.

وذكرت وزارة الطاقة الروسية على تويتر، أن الوزير ألكسندر نوفاك أبلغ نظيره السعودي اليوم الخميس أنه يتعين على بلديهما مواصلة التعاون.

واجتمع نوفاك مع وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في فيينا قبل بدء اجتماع يستمر يومين لأوبك وحلفائها لتحديد كيفية دعم أسواق الطاقة، وفقا للوكالة.

مجموعة أوبك تخفيضات إنتاج النفط وزارة الطاقة الروسية ألكسندر نوفاك

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