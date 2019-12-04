احتياطي النقد الأجنبي لمصر يواصل تحطيم مستوياته القياسية (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

واصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ارتفاعه للشهر الحادي عشر خلال نوفمبر الماضي، وذلك بعدما زاد بقيمة 107 ملايين دولار مقارنة بنهاية أكتوبر، ليسجل مستوى قياسيا جديدا، وذلك بعدما تجاوز أعلى رقم تاريخي له والذي سجله في أكتوبر.

وقال المركزي على موقعه الإلكتروني، أمس الثلاثاء، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي وصل إلى 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 45.247 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

ويرصد مصراوي خلال الإنفوجرافيك التالي تطور رصيد احتياطي النقد الأجنبي في أول 11 شهرا في عام 2019، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.