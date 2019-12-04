تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 23 و25 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و190 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 45 و51 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.