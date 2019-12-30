ارتفاع الخيار وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، وسهر كيلو الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

وفي المقابل تراجعت أسعار البصل والكوسة جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البرتقال سكري بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.