أسعار الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأحد 29-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 10 بنوك أخري .

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، والإسكندرية عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك قناة السويس عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه لليبع.